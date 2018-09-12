ЛДПР во Владимире не хватило наблюдения

Владимир, , 14:54 — REGNUM ЛДПР планирует выставить по два наблюдателя на каждый избирательный участок второго тура губернаторских выборов во Владимирской области, которые состоятся 23 сентября. Об этом заявил кандидат Владимир Сипягин, который прошел во второй тур. По его словам, 9 сентября на участках работали около сотни наблюдателей от партии, чего явно не хватило.

«У нас было всего около ста наблюдателей. И это было, честно говоря, слабое звено. Но сейчас выводы сделаны, потому что мы увидели, что изощренность нарушений стала более тонкая — мы уже понимаем, что и каким образом происходит. Поэтому на втором туре мы закроем 100% участков, причем с двумя наблюдателями в каждом», — сказал Владимир Сипягин порталу «Зебра ТВ».

Кроме того, кандидат от ЛДПР отметил, что на каждом участке также будет член комиссии с решающим голосом.

Напомним, выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. На них при явке в 33% первое место заняла кандидат от «Единой России», действующий глава области Светлана Орлова (36,42%). Владимир Сипягин получил 31,19% голосов. 11 сентября избирком назначил повторное голосование на 23 сентября. Между тем КПРФ направит президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой отменить выборы и назначить врио губернатора. Петиция с подобным требованием также размещена в интернете.

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