Владимирцы просят Путина назначить врио губернатора

Владимир, , 12:09 — REGNUM Жители Владимирской области просят президента России Владимира Путина отменить второй тур губернаторских выборов и назначить временно исполняющего обязанности главы области. Петиция с таким предложением опубликована в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автор петиции — владимирский журналист Михаил Буянов. В документе говорится, что губернатор Светлана Орлова с 2013 года потеряла 90% своих сторонников, которые проголосовали за нее на выборах пять лет назад.

«Выборы наглядно показали несостоятельность лично С. Ю. Орловой и ее обанкротившейся команды (5 человек из ближнего круга губернатора являются фигурантами резонансных коррупционных уголовных дел). Второй тур выборов 23 сентября окончательно обрушит репутацию г-жи Орловой и подорвет доверие к федеральным органам власти. Мало того, итоги избирательной кампании могут привести к непредсказуемым последствиям, поскольку она обоснованно пройдет под лозунгом «Только не за Орлову!», — говорится в петиции.

По данным на 11 сентября, под петицией оставили свои подписи 177 человек. Отметим, что ранее с подобным предложением выступили представители КПРФ, кандидат от которой — Максим Шевченко — не прошел муниципальный фильтр и не был допущен до выборов.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. Ни одному из кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов, из-за чего в регионе назначен второй тур. В него вышли Светлана Орлова (36,42%) и представитель ЛДПР Владимир Сипягин (31,19%). Явка составила 32,96%.

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