Депутат Рады призвал запретить Украинскую православную церковь

Киев, , 14:20 — REGNUM К моменту создания украинской автокефальной православной церкви деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины должна быть официально запрещена, заявил депутат Верховной рады Украины Юрий Береза 12 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, единственная каноническая Украинская православная церковь является подрывной разведывательной структурой России, которая занимается продвижением идеологии «российского империализма» на Украине, а также работает на «поражение Украины в гибридной войне»:

«Я выступаю за полный запрет деятельности РПЦ на территории Украины в силу не религиозных или теософских соображений, а исключительно в силу её подрывной антигосударственной деятельности… Уверен, что ещё до предоставления долгожданного томоса о создании Украинской поместной православной церкви, компетентные органы и в частности СБУ должны начать полноценное расследование деятельности РПЦ на территории Украины с последующим полным официальным запретом деятельности этой ГБ-шной псевдоцеркви, как подрывной организации», — написал Береза.

Напомним, Украинская православная церковь является самой крупной религиозной организацией на территории Украины. Крестный ход в честь юбилея крещения Руси, несмотря на противодействие властей, собрал в Киеве четверть миллиона верующих, в то время как раскольничья организация «Киевский патриархат» смогла доставить в столицу Украины на порядок меньше своих сторонников.

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