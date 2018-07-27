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Названо число участников крестного хода в Киеве

Общество

Крестный ход, начавшись на Владимирской горке, проследовал по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре

Киев, 27 июля 2018, 21:21 — REGNUM  Не менее 250 тысяч человек приняли участие в киевском крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси, 27 июля сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Уточняется, что крестный ход, начавшись на Владимирской горке, проследовал по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре, где состоится всенощное бдение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митрополит Онуфрий, возглавивший крестный ход, совершил молебен в Киево-Печерской лавре. Священник призвал молиться за мир в Донбассе и за прекращение религиозного раскола.

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