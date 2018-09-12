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Ненецкий АО в Архангельском облсобрании представит единоросс

Политика

Окружной избирком утвердил протоколы об итогах голосования жителей НАО на выборах в Архангельское областное Собрание депутатов

Нарьян-Мар, 12 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  

Избирком Ненецкого АО утвердил данные об итогах голосования. Протоколы доставлены в Архангельскую областную избирательную комиссию. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружной комиссии.

На выборах в парламент Архангельской области по одномандатному округу №1 (Ненецкий АО) победу одержал Михаил Кисляков, выдвинутый партией «Единая Россия». Он признан избранным депутатом Архангельского областного Собрания.

Голоса за политические объединения на выборах в Архангельский парламент распределились следующим образом. Первое место у партии «Единая Россия», набравшей 3727 голосов избирателей, второе место у КПРФ (2953 голоса), третье у ЛДПР (2533 голоса), на четвертом месте «Родина» (1018 голосов), пятое — у «Справедливой России (918 голосов), «Коммунисты России» набрали 426 голосов.

Совмещенные выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа проходили в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в окружное Собрание депутатов завершились победой «Единой России» — она набрала 38,97% голосов. На втором месте КПРФ — 23,8%, третье место у ЛДПР — 17,36%. Партии «Родина», «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» набрали чуть более 5 процентов каждая. Таким образом, в парламенте округа будут представлены шесть политических партий.

В семи из восьми одномандатных округов победу одержали единороссы, в одном — кандидат от КПРФ.

Участие в голосовании приняли 12 142 жителя НАО, таким образом общая явка по региону составила 35,96%.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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