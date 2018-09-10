Выборы в парламент Архангельской области: ЕР понесла потери

Архангельск, , 17:02 — REGNUM В Архангельской области подсчет голосов еще продолжается, но уже ясно, что состав регионального парламента будет существенно обновлен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже известно, что выборы проиграл, пожалуй, самый статусный кандидат «Единой России» — генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев, неудачей завершились выборы и для депутата-долгожителя Виктора Казаринова, возглавлявшего парламентский комитет по экономике и предпринимательству. Не прошел в парламент и экс-мэр Северодвинска Михаил Гмырин.

Политолог Андрей Чураков назвал потери «Единой России» качественными, но и перемены, по его мнению, назрели.

«На мой взгляд, произошло существенное изменение качества состава. Областное собрание существенно помолодело: на смену людям которые сформировали мировоззрение при Советском Союзе пришли те, чьи жизненные установки сформировались в современной России. Это безусловно хорошо — с возрастом мы реже склонны менять то, что имеем. Средний возраст депутатов прошлого созыва был 55 лет, и это говорит само за себя. Это дает основание надеяться, что состав будет боевым. В собрании шестого созыва практически не было инициативы и столкновения мнений», — заявил Чураков.

Он также считает, что голосование во многом было протестным — люди голосовали не столько за кандидата одной из партий, а против конкретной политической силы. Использовать настроения электората в свою пользу удалось не всем.

«Выстраивать свою политическую деятельность только на противостоянии с партией «Единая Россия» и с какими то ошибочными решениями федеральной или региональной власти — это неконструктивно. Сегодня это даст результат, а завтра все может быть иначе. Пример партии «Родина», которая попыталась реанимировать себя в качестве политической силы на этих выборах показал, что если у партии нет истории и продолжительной работы в межвыборный период, то сложно рассчитывать, что, собрав медийных людей, можно получить значимый результат», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельское областное Собрание прошли представители четырех партий. «Единая Россия» получает 25 мандатов, ЛДПР — 9, КПРФ — 7, «Справедливая Россия» — 5. Кресло в парламенте получит и самовыдвиженец Сергей Моисеев, который уже заявил о готовности присоединиться к фракции «Единой России». «Коммунисты России» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-й барьер для получения мандатов.