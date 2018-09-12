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Французский министр Луазо примет участие в заседании Европарламента

Политика

Министр проведет переговоры с Ги Верхофстадтом, координатором Европейского парламента по выходу Великобритании из ЕС

Страсбург, Франция, 12 сентября 2018, 13:52 — REGNUM  Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо примет участие в пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге 12 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Натали Луазо будет присутствовать на выступлении председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который подведет итоги деятельности европейского исполнительного органа и представит приоритеты Европейской комиссии.

«В кулуарах пленарного заседания министр проведет переговоры с Ги Верхофстадтом, координатором Европейского парламента по выходу Великобритании из ЕС», — говорится в заявлении МИД Франции.

Натали Луазо примет участие в обсуждении текущих вопросов в Европейском парламенте, в частности подготовки будущего европейского бюджета после 2020 года и состояния верховенства права в Венгрии.

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Политическая жизнь Франции
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