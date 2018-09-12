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Барзани провел встречу с представителем президента США

Политика

Стороны обсудили политический процесс в стране и в курдской автономии

Эрбиль, Ирак, 12 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с представителем президента США Дональда Трампа Бреттом Макгерком, сообщает 12 сентября Kurdistan.ru.

Темой переговоров стали последние заседания иракского парламента, а также процесс формирования нового правительства. Стороны сошлись во мнении, что роль курдской фракции весьма ощутима в данном процессе.

Барзани и Макгерк также коснулись темы парламентских выборов в Иракском Курдистане, американский представитель выразил надежду на то, что голосование пройдет в полном соответствии с графиком.

Напомним, парламентские выборы в Иракском Курдистане запланированы на 30 сентября 2018 года. Основная борьба пройдет между Демократической партией Курдистана и Патриотическим союзом Курдистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане стартовала избирательная кампания

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