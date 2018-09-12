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Спикер парламента Ирана: Отношения с Минском – сердечные и дружеские

Политика

Лариджани: «Иран и Белоруссия обладают необходимыми возможностями для расширения своих двусторонних отношений»

Спикер парламента Ирана: Отношения с Минском – сердечные и дружеские
Иллюстрация: House.gov.by
Али Лариджани (в центре) во время визита в Белоруссию

Тегеран, 12 сентября 2018, 04:56 — REGNUM  Отношения Ирана и Белоруссии дружеские, у них есть большой потенциал для развития, заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, сообщает Fars News Agancy.

По итогам визита в Минск Лариджани заявил:

«У Ирана и Белоруссии есть все возможности для расширения двусторонних отношений».

Прогресс в двусторонних отношениях, по мнению участников переговоров, достигнут в сфере выдачи виз, сотрудничества судебных органов, выдачи преступников, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

Стороны приветствовали сотрудничество в сфере туризма, торговли, правоохранительной деятельности и вопросов, связанных со студенческими обменами. Иранский политик призвал к расширению взаимного сотрудничества между Тегераном и Минском.

«У Ирана и Белоруссии сердечные и дружеские отношения», — сказал Лариджани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после визита в Россию Лариджани отправился в Белоруссию. На встрече с ним 7 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у Минска и Тегерана есть необходимый потенциал, чтобы достичь товарооборота в размере миллиарда долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговля Ирана и Белоруссии должна достичь миллиарда долларов

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