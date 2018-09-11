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Главарь «Аль-каиды» * поздравил соратников с годовщиной теракта 11 сентября

Политика

* «Аль-каида» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Главарь «Аль-каиды» * поздравил соратников с годовщиной теракта 11 сентября
Michael Foran
Трагедия 911

Нью-Йорк, США, 11 сентября 2018, 23:13 — REGNUM  Главарь международной террористической группировки «Аль-каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айман Аз-Завахири поздравил соратников и единомышленников с годовщиной теракта 11 сентября 2001 года, передает агентство Associated Press.

В 30-минутном видеообращении аз-Завахири напомнил, что «Америка является врагом номер один для мусульман» и призвал соратников бороться против США по всему миру.

Напомним, жертвами терактов 11 сентября 2001 года, ответственность за которые возлагается на «Аль-каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США стали 2977 человек. Террористическое нападение 9/11 является самым разрушительным в истории.

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Теракты 11 сентября 2001 г. в США
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