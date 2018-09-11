Скандальной прослушке в Армении последовали скандальные разоблачения

Ереван, , 18:11 — REGNUM Вооруженные силы не только участвовала в событиях 1 марта 2008 года, но и стреляла в людей. Об этом заявил начальник Специальной следственной службы (ССС) Сасун Хачатрян сегодня, 11 сентября, на совместной пресс-конференции с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном.

«В ходе нашего расследования уже обосновано, что армия не только участвовала в событиях 1 марта, но и стреляла, армия стреляла в направлении людей, квартир, то есть, армия в полной мере участвовала во этих действиях. Во-вторых, я хочу сделать разоблачение, которое, честно говоря, не хотел делать, но сегодня есть повод, и общество должно знать. После того секретного приказа, когда было решено собрать в Ереване военнослужащих из разных воинских соединений, на границах неделями бессменно дежурили солдаты, и в результате создалась очень опасная ситуация, вы знаете, что также была диверсия», — сказал Хачатрян.

По его оценке, самым позорным, что сделали в те дни с армией, было то, что солдат превратили в наемников.

«Уже в рамках уголовного дела подтверждено, что со стороны олигархов в период после 23 февраля и до 7−8 марта солдатам раздавали деньги за то, чтобы они защищали их, их имущество, их политические устремления», — сказал глава ССС, продемонстрировав журнал, который, по его словам, был конфискован следователем Специальной следственной службы.

«Здесь поименно указаны эти военнослужащие и размеры денежных сумм. Эти суммы были сняты со счетов олигархов и лиц, занимавших высокие государственные посты. Счета конкретных лиц будут опубликованы в дальнейшем. На данный момент я не знаю, как бывшие руководители нашей страны объяснят, как они сделали солдат армии наемниками», — сказал Сасун Хачатрян.

На вопрос, обнародуют ли они имена, Хачатрян ответил: «Имена я назову позже. Назвать, чтобы они сбежали?».

После президентских выборов в феврале 2008 года, на которых победу по официальным данным одержал Серж Саргсян, в Ереване начались массовые акции протеста. Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения.

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