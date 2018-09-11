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Назарбаев провел совещание по развитию Туркестана

Политика

В июне город стал областным центром

Назарбаев провел совещание по развитию Туркестана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Туркестан, Казахстан, 11 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание о развитии города Туркестана, в ходе которого ответственные лица отчитались за территориальное развитие города и за перенос административных органов, сообщили 11 сентября в пресс-службе главы государства.

Первый заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин рассказал о концепции развития Туркестана. Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев отчитался за перенос административно-территориальных органов из Чимкента.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Казахстане был опубликован проект указа президента, который утверждает концепцию генерального плана по развитию Туркестана. Основным принципом планировочной структуры города является мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, который должен быть виден со всех сторон города.

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Политическая жизнь Казахстана
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