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Узбекистан изучил опыт Германии по санации жилых кварталов

Политика

Германию посетил мэр Ташкента

Берлин, 11 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артиходжаев посетил с официальным визитом Германию, в ходе которого изучил опыт санации крупных жилых кварталов, сообщили 11 сентября в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента.

Глава Ташкента посетил предприятие по сортировке бытовых отходов, а также принял участие в круглом столе с участием представителей немецких деловых кругов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Бухарской области Узбекистана открылось узбекско-германское предприятие по производству гипсокартонных листов. Мощность производства составила 30 млн кв. м гипсокартона в год.

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