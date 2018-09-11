«Выборы бросили вызов как правящей партии, так и оппозиции»

Москва, , 15:46 — REGNUM Прошедшие 9 сентября 2018 года выборы актуализировали на новом уровне вопросы контроля и управления в рамках вертикали власти, при этом новая политическая реальность создаёт вызовы как для «Единой России», так и для множества оппозиционных партий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

«По итогам выборов можно говорить, что новая политическая реальность обретает свои черты. Отчасти она моделируется и модерируется сверху, учитывая, что выборы в регионах традиционно у нас носят тестовый характер для всей системы. С моей точки зрения, учитывая все уже известные результаты, вопросы контроля и управления теперь станут ещё более важными, чем раньше», — заявил Туровский.

В качестве основного тренда, продемонстрированного прошедшими выборами, эксперт назвал рост конкурентности как в системе в целом, так и на левом фланге в отдельности, а также укрепление ряда партий, которые обычно считаются спойлерами. При этом у «Единой России» старый запас прочности постепенно тает, указал он.

«Все те вопросы о субъектности и идентичности только будут только обострятся в ближайшей перспективе. Важно и то, что проблем для партии власти в глубинке становится больше, чем в столичных регионах. Впереди проблем будет ещё больше», — отметил политолог.

При этом для системной оппозиции, которая весьма неплохо выступила на этих выборах, также возникают свои вызовы.

«Сможет ли стратегически распорядиться тем ресурсом, что получила по итогам этих выборов? Поскольку если говорить о динамике голосования за системную оппозицию, то она, конечно, неплохая — у ЛДПР рост показателей абсолютно по всем выборам заксобраний и в региональных столицах. У КПРФ единственное исключение — снижение уровня поддержки на городских выборах в Волгограде», — указал Туровский.

11 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось двадцатое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности». Эксперты отметили гибкость и устойчивость сложившейся политической системы, которая была продемонстрирована на выборах 9 сентября 2018 года. Несмотря на резонанс вокруг протестного голосования в четырёх регионах, «Единая Россия» сохраняет политическое лидерство, хотя победа и была одержана в непростых условиях.