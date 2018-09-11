Адвокат взятого в Литве в заложники Меля потребовала его освобождения

Вильнюс, , 14:21 — REGNUM В Вильнюсском окружном суде сегодня, 11 сентября, прошло очередное заседание дела о событиях 13 января, в котором Литва заочно судит 61 человека, а очно только двоих, среди которых калининградец Юрий Мель, задержанный литовскими правоохранительными органами ещё в 2014 году. На сегодняшнем заседании с речью выступила адвокат Юрия Меля Галина Кардановская.

«Рассмотрев материалы дела, проведя анализ правовых норм, я считаю, что обвинения предъявлены необоснованно, в нарушение фундаментальных принципов права, уголовное преследование должно быть прекращено, не было собрано неоспоримых и надежных доказательств», — цитирует слова адвоката литовское агентство BNS.

«Погибшие и пострадавшие пожертвовали своими жизнями во имя независимости и свободы. Он (Юрий Мель — прим. ИА REGNUM ) является жертвой и заложником политической власти, он не боится ответственности, однако нужно оценивать события такими, какие они были», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, полковник запаса Юрий Мель из Калининграда был задержан литовскими спецслужбами на границе в марте 2014 года. Военного пенсионера обвиняют в том, что в 1991 году он, будучи 22-летним лейтенантом, выполнил приказ вышестоящего руководства по пресечению массовых беспорядков в Вильнюсе. 18 сентября 2018 года Юрию Мелю исполнится 50 лет. В Литве ему грозит пожизненное заключение.