Артистам, журналистам и олигархам предлагают запретить участие в выборах

Москва, , 11:42 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты РФ, губернаторы и депутаты, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Я предлагаю возраст повысить — 45 лет, нам дети не нужны на посту президента. Стаж руководящей работы — не менее 10 лет, а парикмахеры или тамада с вечеринки — какой стаж руководящей работы. Иметь допуск к гостайне — как может быть кандидат в президенты, не имеющий допуска к гостайне. И заключение медицинское об отсутствии заболеваний или их наличии, но допускается работа. Обязательное прохождение военной службы (призыв по контракту) — как главнокомандующий ни одного дня не был в армии, смешно», — предложил Жириновский в ходе заседания Госдумы.

Также он предложил ввести ограничения по профессии.

«Естественно как-то остановить наших уважаемых артистов, журналистов и олигархов, чтобы они воздержались от участия в выборах президента, всех парламентов и всех губернаторов», — предложил депутат.

Поводом поправок стало выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты.