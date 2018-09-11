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Китай: США не должны протестовать против стран, отдаляющихся от Тайваня

Политика

В МИДе КНР отметили, что «США должны пересмотреть свои взгляды на решения других стран по налаживанию отношений с Китаем и быть осторожными в заявлениях»

Пекин, 11 сентября 2018, 10:49 — REGNUM  Китай настоятельно призвал Соединенные Штаты не делать безответственных комментариев по поводу правительств, которые разорвали дипломатические отношения с Тайванем, сообщает Sindonews.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что решение установить или разорвать дипломатические отношения со страной — это право суверенных государств, которое должно уважаться.

«Другие страны не имеют права делать подобных заявлений. Мы напоминаем, что страны сами признают принцип «одного Китая» и тот факт, что они уже давно установили дипломатические отношения с КНР», — подчеркнул Гэн Шуан.

В МИДе КНР отметили, что «США должны пересмотреть свои взгляды на решения других стран по налаживанию отношений с Китаем и быть осторожными в заявлениях».

Напомним, Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу растущего числа стран, которые разорвали дипломатические отношения с Тайванем в пользу Китая. Ранее 7 сентября госдепартамент США заявил, что отзывает своих ведущих дипломатов в Доминиканской Республике, Сальвадоре и Панаме из-за решения этих стран больше не признавать Тайвань.

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Китайско-американские отношения
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