ДНР договорилась о сотрудничестве с петербургским «Бессмертным полком»

Донецк, , 09:22 — REGNUM Донецкая общественная организация «Молодая Республика» и петербургское движение «Бессмертный полк» подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве, заявил глава «Молодой Республики» Никита Киосев, сообщает 10 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, обе организации договорились углубить культурно-гуманитарное сотрудничество. Первые совместный проект — визиты делегаций Донецкой Народной Республики (ДНР) в Россию, а также поездки российских общественных деятелей в республику.

Напомним, ранее Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького заявил, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ проведет аккредитацию университета.