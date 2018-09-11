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ДНР договорилась о сотрудничестве с петербургским «Бессмертным полком»

Политика

Меморандум был подписан с донецкой «Молодой Республикой»

Донецк, 11 сентября 2018, 09:22 — REGNUM  Донецкая общественная организация «Молодая Республика» и петербургское движение «Бессмертный полк» подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве, заявил глава «Молодой Республики» Никита Киосев, сообщает 10 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, обе организации договорились углубить культурно-гуманитарное сотрудничество. Первые совместный проект — визиты делегаций Донецкой Народной Республики (ДНР) в Россию, а также поездки российских общественных деятелей в республику.

Напомним, ранее Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького заявил, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ проведет аккредитацию университета.

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