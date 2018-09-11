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Генеральный консул ФРГ в Новосибирске покидает свой пост и уезжает в Москву

Политика

Об этом Виктор Рихтер сообщил в ходе приёма

Генеральный консул ФРГ в Новосибирске покидает свой пост и уезжает в Москву
Иллюстрация: Germania.diplo.de/ru-ru/vertretungen
Виктор Рихтер

Новосибирск, 11 сентября 2018, 09:10 — REGNUM  Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Виктор Рихтер, занимавший этот пост с июня 2014 года, сообщил о своём уходе.

В ходе приёма накануне, 10 сентября, Виктор Рихтер заявил, что Новосибирск он покинет уже на текущей неделе и займёт пост руководителя политического отдела посольства ФРГ в Москве, пишет «Континент Сибирь».

Кто возглавит генконсульство ФРГ в Новосибирске, пока неизвестно — кандидатура нового главы находится на согласовании. Исполнять обязанности генерального консула пока будет Клаус Мюллер.

Отметим, что до Виктора Рихтера пост занимал Найтхарт Хефер-Виссинг, который был назначен на должность посла ФРГ в Узбекистане. В консульский округ Генерального консульства ФРГ в Новосибирске входят субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

На странице генерального консульства ФРГ в Новосибирске приведена цитата Рихтера: «Мы наводим мосты с Сибирью и Дальним Востоком, чтобы соединить людей в Германии с самым большим консульским округом Федерального министерства иностранных дел».

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