Приднестровским владельцам авто выдали нейтральные номера

Тирасполь, , 02:13 — REGNUM Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию Франко Фраттини 10 сентября в Тирасполе вручил первые номерные знаки нейтрального образца приднестровским автовладельцам. Как передает ИА REGNUM, церемония прошла в тираспольском Пункте регистрации транспортных средств (ПРТС).

Всего на левом берегу были открыты два таких пункта — в Тирасполе и Рыбнице. Первые нейтральные номера спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини вручал в присутствии в присутствии главных переговорщиков от Молдавии и ПМР Кристины Лесник и Виталия Игнатьева.

Франко Фраттини уверен, что до конца года Молдавия и ПМР выполнят остальные обязательства «пакета из восьми пунктов», связанные с восстановлением телефонной связи между двумя странами, политическими уголовными делами, заведенными в Кишиневе на приднестровских чиновников и бизнесменов, и свободой передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия и Приднестровье подписали 24 апреля в Бендерах протокольное решение об участии транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении. Автомобили из ПМР, получают нейтральные номерные знаки — без символики Молдавии или Приднестровья.

Новый механизм вступил в силу 1 сентября в тестовом режиме. Передвигаться с прежними приднестровскими можно будет только в пределах Молдавии и ПМР,

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