Путин обещает разобраться с «шероховатостями» в единый день голосования

Москва, , 19:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал нормальной практикой назначение вторых туров выборов в ряде регионов, тем не менее призвал разобраться с «шероховатостями», имевшими место в единый день голосования. Об этом он заявил 10 сентября на заседании президиума Государственного совета во Владивостоке.

В целом, по мнению главы государства, избирательная кампания «прошла достойно, с достаточно высокой явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями».

«Наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться. Мы будем это делать», — отметил Владимир Путин.

Напомним, после единого дня голосования, состоявшегося в России в минувшее воскресенье, 9 сентября, вторые туры губернаторских выборов назначены во Владимирской области, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях.

На шести избирательных участках в Московской, Владимирской и Ульяновской областях, а также в Бурятии из-за нарушений были аннулированы результаты голосования. В Бурятии также возбуждено уголовное дело в отношении зампредседателя одной из избирательных комиссий Улан-Удэ из-за попытки фальсификации на выборах в местный парламент.