В совете депутатов Старой Руссы «Единая Россия» получила 14 мест из 20

Старая Русса, Новгородская область, , 16:29 — REGNUM На выборах депутатов городского совета Старой Руссы, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября 2018 года, «Единая Россия» получила 14 мандатов из 20. Об этом сегодня, 10 сентября, на брифинге в Великом Новгороде заявила председатель областной избирательной комиссии Татьяна Лебедева.

Выборы проходили по четырём пятимандатным округам. Кандидаты от «Единой России» получили 14 мандатов, от КПРФ — пять, «Справедливая Россия» — один.

По словам Лебедевой, кандидаты от «Единой России» также лидировали на муниципальных выборах в Боровичском, Демянском, Окуловском, Холмском и Чудовском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде «Единая Россия» проиграла выборы в городской парламент, уступив КПРФ. Кандидаты от «Единой России» выиграли только в четырёх из 15 одномандатных округов, а всего у партии будет только восемь депутатов из 30. Согласно предварительным итогам выборов, в Великом Новгороде КПРФ набрала 30,57% голосов, «Единая Россия» — 24,39%, «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08% голосов избирателей.

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