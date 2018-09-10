КПРФ получит 12 мест из 30 в новой думе Великого Новгорода

Великий Новгород, , 12:59 — REGNUM Избирательная комиссия Новгородской области огласила предварительные итоги по выборам депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

По партийным спискам больше всего голосов избирателей — 30,57% — набрала КПРФ. У «Единой России» — второй результат, 24,39%. Третья — «Справедливая Россия» — 17,39%, у ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» получила в свою поддержку 11,08% голосов избирателей. Явка составила 24,09% (чуть ниже, чем в 2013 году, когда она составила 24,19%) — на избирательные участки пришёл 42 581 человек.

С учётом побед кандидатов в одномандатных округах больше всего мест в новом составе думы Великого Новгорода получит КПРФ — 12, у «Единой России» — восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два мандата, один мандат получила партия «Яблоко».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по сравнению с думой Великого Новгорода пятого созыва партийный расклад в новом составе городского представительного органа изменится: «Единая Россия» потеряла семь мандатов, КПРФ увеличит фракцию в четыре раза (у партии раньше было три депутата), у «Справедливой России» будет на два депутата больше, у ЛДПР — больше на одного. Фракция партии «Яблоко» уменьшится с двух депутатов до одного. Всего в думе Великого Новгорода — 30 депутатов.

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