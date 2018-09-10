На выборах глав районов в Псковской области победила «Единая Россия»

Псков, , 14:02 — REGNUM В Псковской области на выборах глав районов победу одержали кандидаты от политической партии «Единая Россия».Об этом сегодня, 10 сентября, заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, подводя предварительные итоги голосования.

Свои посты сохранили глава Великолукского района Сергей Петров (44,88%) при явке 41,75%, глава Красногородского района Валентина Понизовская (71,51%) при явке в 50,56%, глава Локнянского района Нина Степанова (34,56%) при явке 47,70%, глава Опочецкого района Юрий Ильин (45,12%) при явке 40,78% и глава Струго-Красненского района Александр Волков (67,12%) при явке 65,21%.

В Невельском районе на выборах главы победил бывший заместитель главы муниципалитета Олег Майоров (42,28%) при явке 44,67%. В Псковском районе — исполняющая обязанности главы администрации района Наталья Федорова (51,76%) при явке 30,93%. Главой Пыталовского района избран бывший заместитель главы Вера Кондратьева (80,33%) при явке 49,98%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего 9 сентября 2018 года в Пскове завершились 26 избирательных кампаний. На выборах губернатора Псковской области также победу одержал кандидат от «Единой России», врио главы региона Михаил Ведерников — он набрал 70,68% голосов. В выборах главы региона приняли участие почти 37% избирателей.

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