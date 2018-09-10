Выборы губернатора Псковской области: Ведерников победил с 70,68%

Псков, , 09:21 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, участвовавший в выборах губернатора региона от партии «Единая Россия», получил в свою поддержку 70,68% голосов избирателей.

По предварительным данным избирательной комиссии Псковской области, второй результат получил кандидат от КПРФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв — 13,83%.

Третий — координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, за которого голоса отдали 5,39% избирателей.

Предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России) набрал в свою поддержку 3,95% голосов, директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста») — 2,71%.

Явка на выборах губернатора Псковской области, по предварительным данным, составила около 37%.

Напомним, на выборах губернатора Псковской области в 2014 году Андрей Турчак («Единая Россия») победил с результатом 78,36%. Явка тогда составила 37,9%.

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