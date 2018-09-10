Марин Ле Пен: партия Национальное объединение находится под ударом

Париж, , 13:08 — REGNUM Глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен, заявила, что ее партия сильно рискует, если 26 сентября суд заморозит 2 млн евро, сообщает Europe1.

«В июле судьи внесли свой вклад, поставив движение, которое я возглавляю в чрезвычайное положение. Мы, очевидно, находимся под ударом», — отметила Марин Ле Пен.

«Удары становятся все труднее, но, если они думают, что дестабилизируют нас, они ошибаются, потому что чем больше мы подвергаемся нападениям, тем больше мы убеждены в нашем желании выиграть», — заявила Марин Ле Пен.

Говоря о выборах в Европарлемент, Марин Ле Пен заявила, что «видит растущие народные силы повсюду, сославшись на Венгрию, Польшу, Австрию и Швецию», — подчеркнула глава французской партии.

Марин Ле Пен, которая также является членом 11-го избирательного округа, оказалась втянута в расследование по поводу фиктивных рабочих мест в Европейском парламенте. 28 июня судьи приказали изъять у партии Марин Ле Пен 2 млн евро. Национальное объединение обжаловало это решение и теперь, 26 сентября, будет вынесен приговор.

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