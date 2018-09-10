Клинцевич: Россия готова к ударам США в Сирии

Москва, , 12:26 — REGNUM В Совфеде считают фейком сообщение Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц о том, что президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против правительственных сил САР, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Почти не сомневаюсь, что имеет место очередная фейковая новость. Скорее всего, газета просто нагнетает ситуацию, выполняя определенный заказ», — полагает член Совфеда Франц Клинцевич.

Он уверен, что президент такой державы, как США, по определению должен понимать, что удар по российским силам в Сирии чреват непредсказуемыми последствиями.

«Причем и повод выглядит явно надуманным. Сирийским правительственным войскам нет никакой необходимости использовать хлорин в ходе операции по зачистке от боевиков провинции Идлиб. Боевики обречены, и практически без разницы, когда их время остановится, — днем раньше или днем позже», — указал сенатор.

При этом, рассуждает Клинцевич, война есть война, и на ней возможно всякое.

«Российские силы в Сирии готовы к любому развитию событий», — сказал он.

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