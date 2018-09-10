Выборы показали наличие в РФ политической конкуренции – политолог

Москва, , 12:26 — REGNUM Установка, которую федеральная власть транслировала на регионы, — выборы в Единый день голосования 9 сентября должны пройти честно, без административного ресурса и давления, считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Выборы показали наличие политической конкуренции, — констатировал он. — Мы видим четыре вторых тура, мы видим хорошие проценты у ЛДПР. Малые партии кое-где получили хороший результат. Месседж, который федеральная власть транслировала на регионы, — выборы должны проходить честно и без всякого административного ресурса, давления и прочего. В принципе результаты выборов это показали. Есть регионы, где губернатору не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть в первом туре, но он не дотянул 2−3%. Их, казалось бы, всегда можно подкрутить, но тем не менее не подкрутили, и это установка федеральной власти».

Кроме того, эксперт признался, что был удивлён результатами, которые получила КПРФ.

«Я думал, что коммунисты должны были набрать больше, — отметил Гусев. — Они постарались собрать весь протест против пенсионной реформы, но им это не удалось. И Навальный не собрал этого протеста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Единый день голосования в 80 регионах Российской Федерации прошли более 4,7 тысяч выборов разного уровня. По данным ЦИК, самой высокой оказалась явка в Кемеровской области — около 59% избирателей. Явка избирателей на выборах мэра Москвы, по последним данным, составила порядка 30,5%.

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