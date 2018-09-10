Лидеры Австрии и Испании обсудят в Мадриде миграционный вопрос

Мадрид, , 11:45 — REGNUM 12 сентября в Мадриде состоится встреча канцлера Австрии Себастьяна Курца с главой правительства Испании Педро Санчесом, пишет газета Kurier.

Переговоры Курца и Санчеса будут сосредоточены вокруг одного вопроса — проблемы миграции из Африки в страны Европейского союза (ЕС). Канцлер государства-председателя Совета ЕС Курц заявил, что в лице Испании хочет увидеть страну, которая послужила бы примером будущей миграционной политики для всей Европы. Ни одна страна не подписала столько соглашений о репатриации с африканскими странами, как Испания. Она бросает наибольшее количество усилий на охрану внешних границ ЕС.

Тем не менее, в настоящий момент Испания является самой привлекательной страной для нелегальных мигрантов. По данным Международной организации миграции (МОМ), с начала этого года в течение семи месяцев на испанское побережье незаконно прибыли 35 тыс. человек. Кроме того, власти Марокко пресекли попытки еще 54 тыс. человек отправиться в Испанию. При этом, по данным Европейской комиссии, 63% испанцев поддерживают прибытие беженцев из стран третьего мира. Коренные испанцы более озабочены другими проблемами — безработицей, сепаратизмом, коррупцией.

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