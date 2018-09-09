Единый день голосования завершён в Хакасии

Абакан, , 16:07 — REGNUM В Хакасии 9 сентября ровно в 20:00 по местному времени закрылись все 388 избирательных участков. Единый день голосования завершён.

В регионе сегодня, в единый день голосования, проходили 24 избирательные кампании. Выбирали главу Хакасии, депутатов Верховного совета, мэров Абакана и Саяногорска, глав сельских и поселковых советов, депутатов ряда сельских населённых пунктов и горсовета Абакана. Всего в выборах принимали участие более 800 кандидатов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, явка на выборах главы Хакасии к 18 часам составляла 35,18%.

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