Ответы России по «делу Скрипалей»: что теряется из виду?

Москва, , 01:11 — REGNUM Продолжающееся давление на Россию со стороны Великобритании и стран, решивших поддержать позицию Лондона по делу Скрипалей, требует более жесткого ответа России. В чем причина такого развития событий и что Москва могла бы противопоставить доводам своих обвинителей, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Яростная раскрутка западными дипломатами темы покушения на Скрипалей, якобы отравленных российскими спецслужбами, переходит всякие границы адекватности. Учитывая крупные несоответствия «условий задачи» и ее решения, российские меры противодействия давления представляются крайне слабыми. На фоне всех речей российских официальных лиц о «недопустимости» и «необходимости разобраться» теряется из виду тот факт, что России, уничтожившей свое химическое оружие к сентябрю 2017 года полностью, предъявляют обвинение страны, химическим оружием обладающие.

Скорее всего, в этом и состоит причина столь топорно выполненной спецоперации западных обвинителей — мол, Россия обманывает мировое сообщество, тайно применяя химическое оружие, значит, и нам не следует расставаться со своими запасами. В эту же логику укладываются и химические провокации, организуемые Западом в Сирии. Ответ здесь со стороны России мог бы быть жестким и очевидным: начиная от заморозки обязательств, следующих из Конвенции о химическом оружии, и вплоть до угрозы выхода из этой Конвенции.

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