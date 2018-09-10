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Сенатор США: шансы Трампа на второй срок растут, благодаря Обаме

Политика

Трамп и выиграл благодаря предшественнику, уверен политик

Вашингтон, 10 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  Лучшее объяснение победы Дональда Трампа на президентских выборах — это результаты президентства Барака Обамы, считает сенатор Линдси Грэхэм. В своем твиттере политик пишет:

«Чем больше /бывший/ президент Барак Обама говорит о «старых добрых временах» его президентства, тем более вероятно, что президент Трамп будет переизбран. В годы Обамы доминировали более высокие налоги, более низкий рост, большое правительство, сломанная военная сфера и жалко слабая внешняя политика. Избиратели увидели в Хиллари Клинтон больше того же самого. Они хотели лучшего пути».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп обвинил экс-президента Барака Обаму и «его людей» в шпионаже за избирательной кампанией республиканцев в 2016 году, сказав, что «люди Обамы делали то, чего никогда не делалось».

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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