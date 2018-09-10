«Выборы состоялись»: сибирский полпред прокомментировал выборы

Новосибирск, , 09:28 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прокомментировал единый день голосования, который для Сибири стал самым масштабным за последние годы.

«Самое главное на сегодняшний момент мы можем сказать, что выборы состоялись! Это было понятно уже после закрытия избирательных участков. Нарушений каких-либо избирательного законодательства нет. Явка во всех регионах почти такая же, как и на прошлых выборах. За исключением Кемеровской области. У нас в Кемеровской области, Омской области, в Томской области — явка высокая!», — сказал «Вестям Новосибирска» Меняйло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в шести регионах Сибирского федерального округа: Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Хакасии прошли выборы губернаторов; в Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Хакасии и Кузбассе — выборы в региональные парламенты; в Красноярске, Абакане и Кызыле — в горсоветы.

Отметим, что 9 сентября в 80 регионах Российской Федерации проходили более 4,7 тысяч выборов разного уровня.

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