Василий Орлов победил на выборах губернатора Амурской области

Благовещенск, , 06:15 — REGNUM Василий Орлов («Единая Россия») одержал победу на выборах губернатора Амурской области. Итоговая явка по данным на 07:00 10 сентября по местному времени (00:00 мск) составила 31,8%. Орлов набрал 55,8% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В тройке лидеров на выборах губернатора Приамурья — Татьяна Ракутина от КПРФ (26,44%), Сергей Левицкий от «Справедливой России» (7,89%).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в шести регионах Дальнего Востока выбирали губернаторов. Самую уверенную победу одержал экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. На выборах губернатора Колымы он набрал 81,51% голосов. Руководить Чукоткой продолжит Роман Копин (57,83%). На выборах в Якутии победил Айсен Николаев (73,07%). Хабаровский край и Приморье выбрать губернаторов не смогли.