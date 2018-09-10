На выборах губернатора Магаданской области победил экс-мэр Нижнего Тагила

Магадан, Магаданская область, , 03:41 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Магаданской области Сергей Носов продолжит руководить регионом уже без приставки «врио». 9 сентября на выборах главы региона за него проголосовали 81,51% жителей Колымы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

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Председатель регионального профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ) получила поддержку в 10,24% голосов, депутат магаданской думы Роман Исаев (ЛДПР) — в 4,66%, пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») — 1,61%.

В правительстве региона подчеркнули, что результат Сергея Носова — лучший на выборах губернатора области за последние 22 года. Экс-глава региона Владимир Печеный на выборах в 2013 году набрал 73,11% голосов, Николай Дудов в 2003 — 51%. Валентин Цветков в 2000 году набрал 62,76% голосов, в 1996 году его результат был 45,96%.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Магаданской области Сергей Носов был назначен 28 мая 2018 года. До этого он занимал должность мэра Нижнего Тагила. Впервые его избрали 14 октября 2012 года с результатом 92,35%. Свои полномочия он успешно подтвердил 10 сентября 2017 года, набрав 90,72% голосов избирателей.

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