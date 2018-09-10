США отрицают применение фосфорных боеприпасов в Дейр-эз-Зоре

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM В министерство обороны США не поступало сведений о применении фосфорных боеприпасов 8 сентября в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, передаёт агентство Reuters

При этом представитель американского ведомства отметил, что ни одна из воинских частей в районе населённого пункта Хаджин не оснащена боеприпасами подобного рода.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что 8 сентября два самолёта F-15 ВВС США нанесли удары по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением фосфорных зажигательных боеприпасов.

Отмечалось, что информация о жертвах и пострадавших в результате воздушной атаки уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолеты ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в Сирии