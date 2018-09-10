Истребители НАТО возобновляют тренировочные полёты над Эстонией

Таллин, , 01:24 — REGNUM Истребители ВВС Германии с понедельника, 10 сентября, возобновят тренировочные полёты над территорией Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Как уточняется, истребители Eurofighter на протяжении недели будут совершать тренировочные полёты на низких высотах — до 152 метров. Подчёркнуто, что полёты будут осуществляться на отдалении от населённых пунктов.

Напомним, в начале августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon случайно запустил боевую ракету класса «воздух — воздух» в небе над Эстонией. Поиски ракеты продолжались две недели, но завершились безрезультатно.

С 27 августа министерство обороны Эстонии приняло решение вновь открыть воздушное пространство страны для полётов авиации НАТО, пояснив, что проведение миссии альянса в полном объёме «необходимо для обеспечения безопасности Эстонии».

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