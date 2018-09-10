Понедельник, 10 Сентября 2018 года
01:52:07 МСК

Истребители НАТО возобновляют тренировочные полёты над Эстонией

Политика

Самолёты ВВС Германии выполнят полёты в воздушном пространстве Эстонии на низких высотах

Таллин, 10 сентября 2018, 01:24 — REGNUM  Истребители ВВС Германии с понедельника, 10 сентября, возобновят тренировочные полёты над территорией Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

Как уточняется, истребители Eurofighter на протяжении недели будут совершать тренировочные полёты на низких высотах — до 152 метров. Подчёркнуто, что полёты будут осуществляться на отдалении от населённых пунктов.

Напомним, в начале августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon случайно запустил боевую ракету класса «воздух — воздух» в небе над Эстонией. Поиски ракеты продолжались две недели, но завершились безрезультатно.

С 27 августа министерство обороны Эстонии приняло решение вновь открыть воздушное пространство страны для полётов авиации НАТО, пояснив, что проведение миссии альянса в полном объёме «необходимо для обеспечения безопасности Эстонии».

Читайте ранее в этом сюжете: Понравилось. Эстония после «улёта» ракеты вновь открывает небо авиации НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить