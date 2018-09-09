Белгородский избирком уточнил данные о явке избирателей

Белгород, , 22:04 — REGNUM В Белгородской области к 18:00 проголосовали 39,43% избирателей. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия.

Активнее всего за два часа до закрытия участков голосовали избиратели Чернянского района — 75,46%, Красненского района — 73,03% и Краснояружского района — 70,71%. В Белгороде активность избирателей составила всего 18,20%, в Губкинском городском округе — 35,72%, Шебекинском городском округе — 35,05%.

Изначально на сайте избиркома были опубликованы другие данные. В информационном центре избирательной комиссии Белгородской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что первоначальные данные были неверными и ошибка уже исправлена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна техническая неполадка с данными о явке избирателей была допущена в Кемеровской области. Региональный избирком опубликовал явку избирателей на 15:00, когда по местному времени было всего 13:00. После сообщения об ошибке данные были удалены.

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