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Врио губернатора Орловской области опережает соперников на выборах

Политика

Клычков существенно оторвался от других кандидатов

Врио губернатора Орловской области опережает соперников на выборах
Иллюстрация: Orel-region.ru
Андрей Клычков (слева)

Орел, 9 сентября 2018, 21:47 — REGNUM  Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, согласно первым данным подсчета голосов, побеждает на выборах главы региона — он набрал 84,93%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

Далее голоса распределились следующим образом: Руслан Перелыгин — 5,13%, Евгений Алехин — 2,68%, Елена Крачнакова — 2,59%, Андрей Куцын — 2,57%.

Явка избирателей в Орловской области по состоянию на 18:00 составила 49,12% — это больше, чем во всех регионах ЦФО, где сегодня проходили выборы губернаторов. В сентябре 2013 года, на предыдущих выборах губернатора, явка была более 62%.

Всего на территории РФ 9 сентября, в единый день голосования, проходило более 4,7 тысячи выборов разного уровня в 80 регионах. Всего в списках избирателей — около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орловской области закрылись все избирательные участки

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Выборы губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года
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