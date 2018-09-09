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КНДР не стала показывать МБР на параде к 70-летию образования республики

Политика

Также на параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, однако он не обратился к народу с речью

Пхеньян, 9 сентября 2018, 11:34 — REGNUM  Межконтинентальные баллистические ракеты не принимали участия в параде к 70-летию образования КНДР в Пхеньяне. Об этом 9 сентября сообщает Associated Press.

По информации агентства, в параде приняло участие около 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи, и были продемонстрированы образцы тяжелого техники, однако межконтинентальные ракеты малой и средней дальности в этом мероприятия задействованы не были.

Также на параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, однако он не обратился к народу с речью. За него это сделал председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Отметим, от России на празднике в честь 70-летия образования КНДР присутствовала Глава Совета Федераций России Валентина Матвиенко, находящаяся в КНДР с официальным визитом.

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