Сторонники Навального проигнорировали его призыв к «массовым протестам»

Южно-Сахалинск, , 10:16 — REGNUM На Дальнем Востоке прошли несколько акций протеста, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального, сообщается в соцсетях. Несколько человек задержал ОМОН.

Согласованный митинг, организованный молодёжным демократическим движением «Время», прошёл в Южно-Сахалинске. На акции присутствовали порядка 50 человек.

В Хабаровске сторонники Навального вышли на несанкционированную акцию в центре города, в итоге несколько человек были задержаны. По данным УМВД, в акции приняли участие менее ста человек.

Ещё одна — несогласованная — демонстрация состоялась во Владивостоке. В ней приняли участие около 50 человек.

Напомним, Алексея Навального задержали 25 августа на выходе из собственного дома. Ранее оппозиционер призвал зрителей своего YouTube-канала выйти на улицы в единый день голосования. чтобы выразить протест непопулярным мерам в области пенсионного законодательства.

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