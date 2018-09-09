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Сторонники Навального проигнорировали его призыв к «массовым протестам»

Политика

На Дальнем Востоке в протестных акциях приняли участие всего несколько десятков человек

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Сторонники Навального проигнорировали его призыв к «массовым протестам»
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Многотысячный митинг активистов Навального в Петропавловске-Камчатском

Южно-Сахалинск, 9 сентября 2018, 10:16 — REGNUM  На Дальнем Востоке прошли несколько акций протеста, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального, сообщается в соцсетях. Несколько человек задержал ОМОН.

Согласованный митинг, организованный молодёжным демократическим движением «Время», прошёл в Южно-Сахалинске. На акции присутствовали порядка 50 человек.

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Около 50 человек собралось на акцию Алексея Навального на Сахалине
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Около 50 человек собралось на акцию Алексея Навального на Сахалине

В Хабаровске сторонники Навального вышли на несанкционированную акцию в центре города, в итоге несколько человек были задержаны. По данным УМВД, в акции приняли участие менее ста человек.

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Активисты Навального в Хабаровске
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Активисты Навального в Хабаровске

Ещё одна — несогласованная — демонстрация состоялась во Владивостоке. В ней приняли участие около 50 человек.

Напомним, Алексея Навального задержали 25 августа на выходе из собственного дома. Ранее оппозиционер призвал зрителей своего YouTube-канала выйти на улицы в единый день голосования. чтобы выразить протест непопулярным мерам в области пенсионного законодательства.

Читайте ранее: В московском штабе Алексея Навального задержали восемь сотрудников

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