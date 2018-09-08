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В московском штабе Навального задержали восемь сотрудников

Происшествия

Отвезли в ОВД Даниловское

Москва, 8 сентября 2018, 04:32 — REGNUM  Восемь сотрудников московского штаба российского блогера Алексея Навального задержала полиция, сообщил один из активистов Николай Ляскин в своем Twitter.

По его сообщениям, в помещении штаба вошла полиция и задержала восемь активистов. Их, по словам Ляскина, отвезли в ОВД Даниловское. Позднее он сообщил, что правоохранители отпустили задержанных без составления протокола.

Напомним, 9 сентября сторонники Навального решили провести митинги по стране. В Москве мэрия акцию не согласовала. Московские власти предупредили команду блогера, что если он решит провести мероприятия, то может быть привлечен к ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Блогер Навальный отправлен под арест за нарушение закона о митингах

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Дела Алексея Навального
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