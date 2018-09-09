Наблюдатели: Часть сообщений о нарушениях на выборах — фейковые

Москва, , 07:33 — REGNUM В единый день голосования, 9 сентября, на избирательных участках напрямую от системы общественных палат будут находится более 30.000 наблюдателей. Об этом заявил член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев.

В Общественной палате Российской Федерации работает Ситуационный центр общественных наблюдателей, который координирует их работу.

Уже сейчас благодаря вмешательству общественных палат удалось устранить целый ряд потенциальных нарушений. Например, еще до начала работы избирательных участков в Московской области были устранены нарушения, связанные с размещением агитационного материала на участке 3161, 2042, 4117 и на ДЮСШ им А.П.Горелова, которая находится менее чем за 50 метров от избирательного участка. В целом ряде регионов Общественные палаты обнаружили неточную установку видеокамер на участках. Например, это произошло сразу после их открытия в Тюменской области. Сразу после обращения общественных палат в избирательные комиссии это было устранено.

Вместе с тем, общественные наблюдатели отмечают, что в социальных сетях со ссылкой на организацию «Голос» масштабно распространяется информация не соответствующая действительности, либо заведомо не являющаяся нарушением «избирательного законодательства».

Например, применительно к Московской области на сайте «карта нарушений» в разделе «Нарушения до дня голосования — Принуждение, подкуп избирателей» «Голос» опубликовал следующее «нарушение»: В помещении УИК 3247 стоит специальная рамочка из фанеры с изображением телевизора. На рамочке написано «я проголосовал на выборах», есть логотип «Инстаграма» и надпись «отправь фото». Члены комиссии рассказали, что это сделано для проведения лотереи, в которой будет разыгрываться бытовая техника». В ходе детальной оценки ситуации, проведенной Общественной палатой Московской области, было установлено, что ни какой речи о розыгрыше «бытовой техники» речи не идет. Данную акцию проводит общественная молодежная организация «Голос молодых», а направлена она на популяризацию выборного процесса и, очевидно, не является нарушением избирательного законодательства, отмечают наблюдатели.

На том же ресурсе под рубрикой «Нарушения до дня голосования — нарушения прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ» указано, что «10 августа 2018 года представители ТИК города Чехов предложили членам УИКов совершать адресные обходы населения и собирать информацию о количестве жильцов, которые будут голосовать на участке; количестве жильцов, которые будут голосовать на дому; количестве жильцов, которые не будут голосовать по месту жительства … Сбор данной информации комиссиями — это нарушение, которое может быть направлено на захват государственной власти субъекта Российской Федерации». Очевидно, что такого рода деятельность относится к стандартной работе избирательных комиссий и не является нарушеним избирательного законодательство, и, тем более не направлена на «захват государственной власти».

Применительно к Самарской области «Голосом» также опубликовано следующее «нарушение»: «В поликлинику №3 не могу попасть к терапевту, а вот в день выборов они проведут вакцинацию от гриппа». Очевидно, что такого рода события заведомо не являются никакими «нарушениями» избирательного законодательства.

Аналогичным образом под рубрикой «Нарушения до дня голосования» под видом «нарушения» опубликовано, что «Ни один из кандидатов в губернаторы Ивановской области, за исключением одного из кандидатов, вопреки требованию законодательства, не опубликовал свою программу». Очевидно, что отсутствие опубликованной программы не является нарушением избирательного законодательства со стороны кандидата. Имеющееся упоминание о публикации программы кандидата в законе «О выборах Губернатора Ивановской области» носит рекомендательный характер и направлено к политической партии, а не к выдвинутому ею кандидату.

В качестве «нарушения» Голосом позиционируется отсутствие на агитационных кубах одного из кандидатов в Ивановскую областную думу выходных данных изготовителя. С учетом того, что данные конструкции не являются печатными материалами, законодательством не предусматривается наличие на них «выходных данных», а их отсутствие не является нарушением. Такого рода примеров псевдонарушений множество, отмечают общественники.