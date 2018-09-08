Глава МИД Японии и канцлер Германии обсудили торговые войны

Токио, , 19:28 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Таро Коно и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Берлине. Стороны обсудили многостороннее сотрудничество и свободную торговлю на фоне торговых войн, которые ведет президент США Дональд Трамп. Коно и Меркель пришли к выводу, что «Америка прежде всего» расшатывает существующие порядки международной торговли.

Как сообщает японское агенство «Джиджи», министр иностранных дел Таро Коно и канцлер Германии Ангела Меркель договорились об укреплении торговых связей. Также было отмечено, что торговля будет «по всем международным правилам». Таро Коно сообщил журналистам, что попытки сверхдержав изменить существующую торговую систему вызывают путаницу. Коно также пригласил канцлера Германии посетить Японию. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита «Большой двадцатки», который в ноябре пройдет в Аргентине.