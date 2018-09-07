Песков: После убийства Захарченко перспектив встречи Путина с Порошенко нет

Москва, , 20:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после убийства главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко перспектив встречи российского лидера с президентом Украины Петром Порошенко стало гораздо меньше. Об этом он заявил журналистам сегодня, 7 сентября.

«Пока нет темы для контактов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также подчеркнул, что после «известных событий» вокруг убийства Захарченко перспектив для контактов лидеров России и Украины стало «гораздо меньше».

Также Песков напомнил, что Кремль предупреждал о серьезных последствиях террористического акта в Донецке, который унес жизнь главы ДНР Захарченко.

«Мы говорили, что эти события имеют весьма негативные последствия», — напомнил Песков.