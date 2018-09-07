Пятница, 7 Сентября 2018 года
20:54:08 МСК

В афганской провинции Фарьяб по базе талибов* был нанесен авиаудар

Политика

База движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северной провинции Афганистана Фарьяб подверглась авиационным ударам

В афганской провинции Фарьяб по базе талибов* был нанесен авиаудар
U. S. Navy
Авиаудар

Меймене, Афганистан, 7 сентября 2018, 20:30 — REGNUM  6 сентября представители армии Афганистана заявили, что в районе Ширин Тагаб провинции Фарьяб силами безопасности и обороны был нанесен авиационный удар по базе одного из высокопоставленных командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Рахматуллы.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, в результате авиационного удара было убито по меньшей мере 13 боевиков, еще четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения. Сама база Кари Рахматуллы была уничтожена.

Также согласно официальному заявлению 209 корпуса афганской армии, в районе Кайзар провинции Фарьяб произошло столкновение между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате боев было убито по меньшей мере семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще трое получили ранения. Сообщается, что в ходе столкновения также пострадало два солдата армии Афганистана.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить