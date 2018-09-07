Пятница, 7 Сентября 2018 года
02:07:27 МСК

Азербайджан является «важным партнером НАТО»

Политика

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подчеркнула, что Азербайджан является «важным партнером НАТО»

Азербайджан является «важным партнером НАТО»
Иллюстрация:  president.az
Ильхам Алиев (слева) и Колинда Грабар-Китарович

Загреб, 7 сентября 2018, 00:50 — REGNUM  Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции в Загребе, по итогам переговоров со своей хорватской коллегой.

«Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Азербайджан не так давно принял решение об увеличении воинского контингента в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка». Сегодня 120 азербайджанских военнослужащих служат в Афганистане», — цитируют Алиева азербайджанские СМИ.

По его словам, Азербайджан предоставляет свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру для обеспечения миссии «Решительная поддержка». «Это имеет важное значение для успешного продолжения миссии», — сказал Алиев.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан является «важным партнером НАТО».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить