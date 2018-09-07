Загреб, , 00:50 — REGNUM Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции в Загребе, по итогам переговоров со своей хорватской коллегой.

«Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Азербайджан не так давно принял решение об увеличении воинского контингента в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка». Сегодня 120 азербайджанских военнослужащих служат в Афганистане», — цитируют Алиева азербайджанские СМИ.

По его словам, Азербайджан предоставляет свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру для обеспечения миссии «Решительная поддержка». «Это имеет важное значение для успешного продолжения миссии», — сказал Алиев.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан является «важным партнером НАТО».