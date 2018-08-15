В Якутии продолжают судить экс-главу района, который отрицает свою вину

Якутск, , 12:01 — REGNUM Бывший руководитель администрации Нюрбинского района Якутии Борис Попов продолжает настаивать на том, что в представленных суду материалах по возбуждённому в отношении него уголовному делу не хватает вещественных доказательств. Экс-глава муниципалитета назвал процесс политическим и заказным, и просит суд изучить распоряжения, переписку и другие записи, не приложенные следователями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заседание по делу обвинённого в превышении должностных полномочий Бориса Попова идёт сегодня, 15 августа. Как пишет ЯСИА, рассмотрение дела неоднократно откладывалось, в том числе из-за болезни защитника, но теперь интересы экс-главы Нюрбинского района представляет новый адвокат.

Бывший руководитель муниципалитета свою вину по-прежнему не признаёт. Список документов, которых по его мнению не хватает в материалах уголовного дела, адвокат представит суду сегодня.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению следственного комитета Якутии, Борис Попов арестован за превышение должностных полномочий, проявившееся в перечислении 20 миллионов рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя. Эти средства компания-подрядчик получила заранее в нарушение условий контракта.

Сам Борис Попов утверждает, что возбуждённое в отношении него уголовное дело сфабриковано по заказу экс-главы региона Егора Борисова. Доказательством этого он считает то, что гособвинение отказывается приглашать свидетелей на заседание по его делу.

«Следователь сразу сказал мне: «Признавайся, потому что на тебя есть заказ. Я посадил вашего мэра Нюрбы (Гаврила Васильева), и тебя посажу». Впервые имя заказчика мне назвали информированные сотрудники Якутского СИЗО и Табагинской колонии, где одно время находился в больнице. Мне сказали: политический заказ Егора Борисова, а дальше его принял и направил в органы бывший прокурор, действующий руководитель администрации главы и правительства республики Фёдор Борисов. Заказ также осуществлял земляк Егора Борисова зампред правительства Михаил Гуляев. Доносы на месте делал и координировал председатель Нюрбинского райсовета Сергей Евсеев», — заявил Борис Попов.

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