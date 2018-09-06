Франция, США, Италия и Великобритания приветствуют прекращение огня в Ливии

Париж, , 08:26 — REGNUM Правительства Франции, США, Италии и Великобритании приветствуют результаты миссии ООН в целях прекращения насилия в Триполи и его окрестностях и обеспечения защиты гражданских лиц, сообщает МИД Франции.

«Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке специального представителя Генерального секретаря ООН Гасана Саламе, который содействует немедленному и долгосрочному прекращению военных действий в ливийской столице, что является важным шагом в продвижении политического процесса в соответствии с планом действий ООН», — говорится в совместном заявлении Франции, США, Италии и Великобритании.

Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 2 сентября 2018 года, все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и соблюдать соглашение о прекращении огня.

Стороны призывают воздержаться от любых действий, которые могут угрожать прекращению огня, поставить под угрозу безопасность гражданских лиц или подорвать усилия Ливии по укреплению политического процесса.

Франция, США, Италия и Великобритания выразили поддержку председателю президентского совета, главе Ливии Фаизу Сараджу и правительству национального согласия, которые работают в партнерстве с ООН в целях содействия примирению и поддержки диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства США, Франции, Италии и Великобритании осуждают продолжающуюся эскалацию насилия в Триполи.

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