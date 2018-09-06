Трамп рассказал, против кого нацелено НАТО в Европе

Вашингтон, , 03:13 — REGNUM США тратят огромные деньги, чтобы обезопасить Европу от России, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью The Daily Caller.

«Мы несем около 70−90 процентов расходов в НАТО на оборону Европы. Да? Против России. Мы тратим большие деньги, ну, вы понимаете, в первую очередь против России. Многие говорят «о, это здорово для нас». Это здорово для Европы», — сообщил Трамп.

При этом американский президент также подчеркнул, что одна из самых лучших и успешных встреч, в которых ему доводилось участвовать, была встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

«Одна из лучших встреч, одна из самых успешных встреч, которые у меня были, это встреча с Владимиром Путиным. Но в прессе ее оболгали. Это была хорошая встреча. Если мы поладим с Россией — это будет хорошо, очень неплохо… Вы знаете, мы говорили о Сирии, об Украине, об Израиле и о его защите. Была отличная встреча, а лживые СМИ хотели, чтобы я вышел с ним на ринг на боксерский поединок. Это самое нелепое, что я видел в своей жизни», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на октябрь-ноябрь 2018 года запланированы одни из крупнейших за последние 16 лет учений НАТО Trident Jucture — 2018, которые будут проходить в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, эти учения являются «демонстрацией силового потенциала и имеют четкую антироссийскую направленность».

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